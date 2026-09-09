Así explica Carmen Maura su impactante look a Marc Giró: "He llegado hecha una mierda y he visto esto en el camerino"

Marc Giró se queda a cuadros al ver el look de Carmen Maura en el plató de Cara al Show. "Yo venía monísima, con un conjunto perfecto, pero...", cuenta la actriz en este vídeo, donde desvela el motivo.

Carmen Maura llega al plató de Cara al Show como la madrina de la nueva temporada del programa. "De pie, joder, para recibir como se merece a la señora Carmen Maura", pide emocionado Marc Giró para recibir a la conocida actriz, que aparece con un sorprendente look.

"Yo venía monísima, con un conjunto perfecto, pero tres horas de tren, espera en la estación, viaje a Terrasa sin avisar...", explica Carmen Maura, que confiesa que ha llegado "hecha una mierda". No obstante, la actriz ha visto un uniforme "en el camerino" y no se lo ha pensado dos veces: "Digo, pues me lo pongo y que le gusta pues bien, que no le gusta, pues se aguanta".

Y es que Maura explicar que este uniforme de regador también es un guiño al día que conoció a Giró, quien le pidió que colaborara en la versión que el presentador de Cara al Show iba a hacer de la mítica escena de la actriz en 'La ley del deseo'. "Me pidió que le regara", explica Carmen Maura, que destaca que, por eso, esta vez viene al plató con el uniforme de "regador".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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