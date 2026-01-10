Aramís Fuster asegura que ha recibido "amenazas de muerte" tras rechazar entrar en 'La Casa de los Gemelos': "Están creando una secta"

La vidente pronostica a los hermanos "un corto recorrido" ya que, defiende, "no se puede vivir como ellos pretenden". "¿Quién es el que no se pregunta a de dónde sale todo ese dinero?", se pregunta.

Aramís Fuster asegura a Equipo de Investigación que cuando anunciaron que ella iba a ser la tercera concursante de 'La Casa de los Gemelos 2', no había firmado ningún contrato. "En esa casa no hay contratos", afirma, al tiempo que cuenta que finalmente decidió no participar en el reality.

"Yo les dije que podía estar como maestra de ceremonias y que tenía que cobrar si iba a estar en la gala inaugural, a lo que me respondieron que no me preocupara, que me iban a pagar en mano", expresa, a lo que añade que les dijo que su "caché es de 3.000 euros", a lo que le respondieron que se les escapaba.

Sin embargo, en ese momento, según denuncia la vidente, "empiezan las amenazas", con "niñatos de todas las edades" diciéndole que es "una bruja, una mala pécora" y que la "iban a matar". Así, destaca que ha recibido amenazas de muerte de los seguidores de 'Los Gemelos'. "Están creando una secta", declara de forma tajante, tras lo que pronostica a los hermanos "un corto recorrido", ya que, dice, "no se puede vivir como ellos pretenden". "¿Quién es el que no se pregunta de dónde sale todo ese dinero?", concluye.

