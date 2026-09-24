Oscar Camps, director de Open Arms, sobre los discursos de la extrema derecha: "Si mi abuelo estuviera vivo volvería a volcar tranvías"

Oscar Camps alerta en Cara al Show de la normalización de discursos xenófobos y racistas y sostiene que alimentan el miedo hacia las personas migrantes, mientras desvían la atención de problemas como vivienda, sanidad pública y sistema educativo.

Oscar Camps, fundador y director de la ONG Open Arms, considera que el fenómeno de la extrema derecha no causan por sí solo las actuales crisis humanitarias relacionadas con la migración. Así lo explica en esta entrevista en Cara al Show, donde explica que, a su juicio, el cambio más significativo se encuentra en la normalización de determinados discursos.

"Lo que pasa es que ahora, lo que hace unos años nos escandalizaba y no podíamos oír en la calle, lo hemos normalizado", asegura.

El activista recuerda que hace una década determinados mensajes xenófobos y racistas provocaban un mayor rechazo social. Ahora, sostiene, esos discursos están presentes tanto en la calle como en las redes sociales y han dejado de resultar excepcionales. "Eso sí que está ocurriendo: la deshumanización de las personas, ahora parece que no tienen derechos", afirma.

Camps considera que esa transformación afecta directamente al modo en el que se habla de las personas migrantes y advierte del carácter de los mensajes que circulan actualmente. "Si mi abuelo estuviera vivo volvería a volcar tranvías y a manifestarse, porque esto ya lo hemos vivido", comenta en el programa de laSexta.

Según explica, el objetivo de estos discursos es "generar miedo" hacia los ciudadanos migrantes y presentarles como "los malos" y "los "causantes de todos los problemas de este país"".

"Este país no tiene otro problema que no sea la migración: ni la vivienda ni la privatización de la sanidad pública y la educación", ironiza, provocando los aplausos del público.

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