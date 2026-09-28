El Ejecutivo ultima el cese del delegado del Gobierno en Ceuta

El contexto Miguel Ángel Pérez Triano ha estado en el punto de mira después de que el Gobierno publicara los informes del CNI sobre la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio en Ceuta.

El Gobierno está a punto de cesar a su delegado en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien expresó su deseo de dejar el cargo por motivos personales tras semanas de intenso trabajo. Su gestión ha sido cuestionada tras la publicación de informes del CNI sobre la entrada masiva de migrantes en julio. Estos informes revelaron comunicaciones entre la Delegación y el CNI antes del incidente, que Pérez Triano negó conocer. El jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, dimitió por "incompatibilidad" con Pérez Triano, afirmando haber informado sobre la situación, lo que el delegado niega. A pesar de ello, el Gobierno ha respaldado a Pérez Triano.

El Ejecutivo ultima el cese de su delegado en Ceuta, el socialista Miguel Ángel Pérez Triano. Según indican fuentes del Gobierno a laSexta, hace unos días que el delegado trasladó su necesidad de no continuar en el cargo. Según señalan, se trata de una "decisión humana y personal" después de muchas semanas de "inmenso trabajo".

Miguel Ángel Pérez Triano ha estado en el punto de mira después de que el Gobierno publicara los informes del CNI sobre la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio en Ceuta.

Estos documentos revelaron que el 29 de julio, un día antes de la entrada de miles de migrantes, pasadas las 21:30 horas, se registró una llamada de 11 minutos entre la Delegación y el CNI.

Además, los servicios de inteligencia avisaron por WhatsApp a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que había un "llamamiento para asalto por valla y mar" en grupos de redes sociales con 180.000 seguidores.

Al ser preguntado por esta información el delegado negó conocerla. De hecho, llegó a asegurar que "los whatsapps del día 29 no suponen ninguna alerta ni ningún informe" sino que se trataba de "una conversación entre una persona del CNI y un miembro del Gabinete". Según indicó, "no es nada más que un intercambio de comunicación informativo".

Es más, Pérez Triano señaló directamente al jefe de Gabinete por, supuestamente, no haberle notificado esa llamada que mantuvo con el CNI un día antes de la entrada masiva.

Ante esto, el pasado 11 de septiembre, el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, dimitió por "incompatibilidad" con Miguel Ángel Pérez Triano y por sus mentiras al señalarle por, según él, no haberle notificado de la llamada que mantuvo con el CNI.

Sanz hablaba de una "evidente incompatibilidad" entre su versión y las declaraciones realizadas públicamente por el delegado del Gobierno. El jefe de Gabinete asegura que la información que le envió el CNI sobre una posible entrada masiva en Ceuta se la trasladó al delegado del Gobierno en Ceuta, pero este lo niega.

En cambio, desde el Gobierno han respaldado desde el primer momento a su delegado en Ceuta y han aseguraron hace unas semanas que "no hay ningún motivo para que dimita" ya que "ha estado en su puesto trabajando desde el primer día".

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