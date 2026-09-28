"No tenéis ni idea de lo que decís": un panadero francés estalla contra quienes piden un "croissant normal"

Un panadero francés no soporta que los clientes pidan un "croissant normal" porque, según él, la expresión parte de una confusión: en Francia, el cruasán de toda la vida es el de mantequilla.

Pedir un "croissant normal" parece una petición de lo más sencilla, pero para un panadero francés puede ser motivo de indignación. Así lo ha dejado claro un profesional que ha estallado contra los clientes que utilizan esta expresión porque, según él, "no tienen ni idea de lo que están diciendo".

"¿Sois de los que pedís un cruasán normal cuando no lo queréis de mantequilla?", ha preguntado Alba Sánchez en el plató Aruser@s. Según explica la colaboradora, en Francia el "croissant normal" es precisamente el que está elaborado con mantequilla. No se hace con margarina ni con otros aceites o sucedáneos. El problema llega cuando algunos clientes piden uno "normal" pensando que el que no lleva mantequilla es una opción más ligera.

Sin embargo, según apunta el panadero, ambos pueden tener una cantidad similar de grasa y el elaborado con sucedáneos no sería necesariamente una alternativa más saludable. Por eso, su petición es clara: si queremos un cruasán normal, deberíamos pedir directamente uno de mantequilla.

"A mucha gente le da igual de qué está hecho, solo valora que esté caliente", asegura entre rusas Hans Arús, mientras Angie Cárdenas, por su parte, recuerda qué es lo verdaderamente importante para disfrutar de un buen cruasán: "Son las capas que tiene dentro del hojaldre".

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