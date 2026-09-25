'La bola negra' llega a los cines como uno de los estrenos más esperados: la película de Los Javis que ya mira a Hollywood

Los detalles Antes de su llegada a los cines, la película ya ha conseguido conquistar los festivales por los que ha pasado, recibiendo grandes ovaciones por parte del público que ya ha podido verla.

'La bola negra', dirigida por Los Javis, es la candidata española a los Oscar y ha ganado el premio del público en el Festival de Cine de Toronto y el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes. Basada en la obra inacabada de Federico García Lorca y el drama de Alberto Conejero, la película entrelaza tres historias en distintos marcos temporales. Con un elenco que incluye a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeu y Lola Dueñas, el filme ha sido aclamado en festivales, destacando su ovación en San Sebastián. Es una coproducción de Movistar Plus y Suma Content Films.

'La bola negra' de Los Javis, candidata española a los Oscar y ganadora del premio del público del Festival de Cine de Toronto y del premio de Mejor Director del Festival de Cine de Cannes, llega este viernes a todos los cines de España convertida en uno de los estrenos más esperados.

Este filme, atravesado por tres historias en tres marcos temporales distintos, está basada en la obra inacabada de Federico García Lorca del mismo nombre y el drama teatral de Alberto Conejero, 'La piedra oscura'.

En una película en la que se unen memoria, sentimiento y una gran reivindicación a aquella terrorífica situación que tantos vivieron, Los Javis apuestan por esta pequeña obra de Lorca y por un homenaje al escritor, que murió asesinado.

Como contó uno de los directores, Javier Ambrossi, en el Festival de Cine de San Sebastián esta "es una película de amor universal, una película de guerra, una película de investigación. La gente se va a encontrar un lugar seguro en esa butaca y durante un rato los personajes le van a llevar a sitios diferentes".

La película está protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeu ('La fiera'), Milo Quifes, Carlos González ('Mariliendre') y Lola Dueñas ('Mar adentro'), además de contar con las actuaciones secundarias de Penélope Cruz y Glenn Close.

Antes de su estreno en cines, este trabajo de Javier Ambrossi y Javier Calvo ha conquistado los festivales por los que ha pasado. Su presentación en el Festival de San Sebastián acabó con una ovación cerrada para el equipo del largometraje. Como ya pasó en el Festival de Cannes, el público regaló una larga ovación a los integrantes del filme.

'La bola negra' ha ganado el premio del público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los galardones más influyentes de la muestra canadiense. Un reconocimento que se suma al que consiguieran en mayo, ex aequo, a la mejor dirección en el Festival de Cannes.

Tras esto, la película ha sido elegida para representar a España en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EEUU).

'La bola negra' es una película original de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia.

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