Irán desmiente a Trump y descarta nuevas negociaciones con EEUU en Nueva York

Imagen de archivo. Iraníes transita ante una valla publicitaria en Teherán que representa al exlíder de Hizbulá, Hasán Nasrala, al difunto líder supremo iraní, Alí Jameneí

El contexto El rechazo iraní llega después de que Trump afirmara que espera que las conversaciones con Irán se reinicien esta semana, pese a haber rechazado la propuesta de tregua presentada por Teherán.

Irán ha rechazado nuevas negociaciones con Estados Unidos en Nueva York, a pesar de que Donald Trump expresó su deseo de retomar el diálogo con Teherán. Según la agencia estatal IRNA, la delegación iraní no tiene previsto participar en nuevas rondas de conversaciones con Estados Unidos, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, regresará a Irán tras cumplir su agenda. La negativa iraní sigue a la propuesta de tregua de Irán, que incluía reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares, rechazada por Trump. Araqchí advirtió que Irán está preparado tanto para la diplomacia como para la guerra.

Irán ha descartado nuevas negociaciones con Estados Unidos en Nueva York, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que espera retomar esta semana el diálogo con Teherán, pese a haber rechazado el plan iraní para reabrir el estrecho de Ormuz, según ha informado la agencia estatal IRNA.

"La delegación iraní no tiene en su agenda ningún programa para participar en una nueva ronda de negociaciones con la parte estadounidense y el ministro de Exteriores (Abás Araqchí) regresará a Irán el martes tras cumplir con su agenda", ha dicho una fuente anónima cercana a la delegación iraní a IRNA.

El rechazo iraní llega después de que Trump afirmara el domingo que espera que las conversaciones con Irán se reinicien esta semana, pese a haber rechazado la propuesta de tregua presentada por Teherán.

Al respecto, la fuente ha explicado que "las posturas de la República Islámica de Irán ya fueron transmitidas de forma clara y explícita a la contraparte estadounidense el martes pasado a través del mediador catarí, e Irán espera una respuesta".

La declaración se refiere a la reunión que los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron el martes con Araqchí en Nueva York, con la mediación de Catar.

El viernes, Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares a cambio de que EEUU adoptara una serie de medidas, entre ellas el cese de las hostilidades en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes y la suspensión de las sanciones sobre el petróleo iraní, pero Trump rechazó esa propuesta.

En su última reacción a estos acontecimientos, Araqchí advirtió el domingo que Teherán "está preparado para la diplomacia y para la guerra" y que su país se "mantiene firme" ante cualquier agresión, "incluso si se llega a una guerra apocalíptica".

La guerra que EEUU e Israel iniciaron contra Irán cumple hoy siete meses y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

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