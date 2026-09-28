Angie Cárdenas, tras ver a Shakira y Alejandro Sanz interpretando 'La tortura' en el concierto de Madrid: "Cómo nos gustaría..:"

Uno de los grandes momentos de los conciertos de Shakira en su residencia en Madrid es, sin duda, verla cantar junto a Alejandro Sanz 'La Tortura'. Angie Cárdenas fantasea con que entre ellos haya algo más.

La crítica y sobre todo los fans destacan la increíble química, sintonía, complicidad que sigue habiendo entre Shakira y Alejandro Sanz cuando interpretan juntos 'La tortura', algo de lo que los admiradores de la cantante colombiana han podido disfrutar en algunos de sus conciertos de la residencia europea en Madrid y que podemos ver en este fragmento emitido por Aruser@s.

"Cómo nos gustaría que tuvieran relación ellos dos", suspira Angie Cárdenas, aunque en plató no todos están de acuerdo con ella. "No, no, esto no duraría ni cinco minutos. Déjalo en fantasía", le pide Alfonso Arús. "Además, está enamoradísimo de su chica", indica Tatiana Arús.

Shakira también sorprendió cantando junto a Manuel Turizo el éxito 'Copa vacía'.

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