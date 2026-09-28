El vaticinio de Carlos Cué para el decreto de vivienda: "Todos pensamos que va a haber acuerdo"

El periodista ha señalado que es "dificilísimo" aunar en una misma postura a grupos parlamentarios tan diferentes, pero "Maricarmen presiona muchísimo".

El Gobierno está trabajando para aprobar este martes el Real Decreto-ley sobre vivienda. El caso de Maricarmen ha desatado una reacción de la sociedad española y varios grupos parlamentarios están trabajando en cerrar un acuerdo.

Uno que ve bastante probable Carlos Cué, tal y como ha señalado en Al Rojo Vivo: "Hay posibilidades de desacuerdo, pero sería un desastre. Por eso todos pensamos que va a haber acuerdo".

"Es muy complicado y las posiciones están muy lejos. Es dificilísimo poner de acuerdo a Junts y a Podemos, a Sumar y a PNV. Es dificilísimo, pero Maricarmen presiona muchísimo", ha comentado.

"Maricarmen ha conseguido un milagro, que algo que hace tres meses era completamente imposible ahora lo vemos como imprescindible porque salir mañana sin decreto es un fracaso para todos los que están implicados en la negociación", ha finalizado.

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