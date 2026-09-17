Ada Colau cuenta su odisea para encontrar un piso asequible: "Renuncié a 400.000 euros siendo alcaldesa. Podría haber comprado una casa"

Marc Giró se queda atónito al descubrir que Ada Colau tiene dificultades para pagar un alquiler en Barcelona. La exalcaldesa explica cómo su situación económica cambió tras separarse y carga contra la vivienda inaccesible... con recadito a Ayuso incluido.

Marc Giró alucina al enterarse de que Ada Colau, su entrevistada de hoy en Cara al Show y exalcaldesa de Barcelona, está teniendo problemas para encontrar un piso de alquiler que pueda permitirse. "Yo pensaba que las alcaldesas salían compuestas. No te ha rentado nada lo de ser alcaldesa", le dice el presentador, sorprendido. "Me ha perjudicado, de hecho", añade ella.

Colau llevaba en su piso de alquiler más de 15 años, desde antes de ser alcaldesa. "Pero yo entré en ese piso con mi expareja, el padre de mis hijos", comienza a explicar. Para ella, "el capitalismo y el patriarcado promueven un tipo de familia en el que en cada casa tiene que haber como mínimo dos sueldos", con el objetivo de "exprimir al máximo y poner los alquileres lo más caros posibles".

"Cuando deja de haber dos sueldos y hay solo uno y dependes de tu trabajo para llegar a final de mes, como le pasa a media España -especialmente en ciudades como Barcelona o Madrid- te cuesta pagar el alquiler", reflexiona. A lo largo del tiempo, le han ido subiendo el alquiler y con su único sueldo ya no puede permitírselo.

Como estuvo de alquiler no se compró una casa, a pesar de que muchas 'fake news' aseguraban que se había dedicado a hacerse con un "imperio inmobiliario en los barrios más caros de Barcelona". "De hecho, yo renuncie a más de 400.000 euros. Al igual que el resto de compañeros de Barcelona en Comú, daba parte de mi sueldo y renuncié a las dietas, cosa que no ha hecho ningún otro alcalde jamás", asegura. "Ni creo que lo vaya a hacer", apostilla Giró. "Me podría haber comprado una casa simplemente con el sueldo que tenía legalmente y no lo hice", defiende.

Colau carga contra Ayuso

Teniendo en cuenta su situación, la noticia del ático de lujo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid la ha indignado aún más. "He tenido que hacer un ejercicio para controlar las bajas pasiones y no poner improperios en las redes. Suerte que la escuela pública me ha educado para estar en contra de cualquier tipo de violencia", afirma.

Colau carga contra la presidenta madrileña: "No solo se mueve en el entorno que se mueve, promueve políticas de recortes de precios públicos y se dedica a dar dinero a la sanidad privada, por no hablar del tema de las residencias durante las pandemias, sino que además, teniendo un buen sueldo como tiene, se gasta con dinero público seis millones de euros para comprarse un ático de lujo".

"¿Cómo puede ser que nadie la haya obligado a dimitir?", se pregunta, para después hablar de "esa impunidad de clase". "Yo estoy muy orgullosa de que en mi casa todos hayamos tenido que trabajar para llegar a final de mes. Mi madre ha tenido que esforzarse muchísimo para llegar a final de mes y sacar adelante a una familia con cuatro hijas. Ver que estos pijos se recochinean delante de nosotros, mienten y utilizan el dinero público, cuando lo recortan de Sanidad y Educación, para comprarse un ático, hace que te hierva la sangre".

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