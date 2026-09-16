Marc Giró repasa con Ada Colau las 'fake news' que publicaron sobre ella: "La puse en Instagram diciendo 'no se puede ser más tonto'"

"Has probado en carne propia lo que ahora han descubierto los socialistas: el 'lawfare' y las 'fake news'", comenta Marc Giró a Ada Colau en su entrevista en Cara al Show antes de repasar algunos de los titulares más ridículos sobre la exalcaldesa de Barcelona.

Ada Colau -y su entorno- sufrieron en primera persona el 'lawfare' y las 'fake news' mucho antes de que los descubrieran los grandes partidos -o al menos, no a ese nivel-, opina Marc Giró. "También lo saben los independentistas catalanes y vascos. Os han dado muchísima caña", añade. El presentador de Cara al Show se sienta junto a la exalcaldesa de Barcelona y recuerda su etapa en el ayuntamiento y las noticias falsas y rumores infundados con los que tuvo que lidiar cuando estaba en el poder, asumiendo que todo vino por hacer "políticas de izquierda".

"Pero no solo por eso", matiza Colau. "Yo era la primera mujer alcaldesa, LGTBI, activista, de clase trabajadora...". Su equipo y ella reunían una serie de condiciones que la pusieron en el primer plano de quienes se dedican a estos juegos sucios. "Todo eso junto hace que se atrevieran mucho más con nosotras", lamenta.

El presentador de Cara al Show no duda en tirar de hemeroteca para rescatar algunos de esos absurdos titulares que se escribieron sobre Colau y que servían como arma arrojadiza en redes sociales. En uno de ellos la acusaban de "rendir culto a la izquierda caviar". Según escribían, la habían 'cazado' cenando en un restaurante de lujo. "En este hotel estaba Jedet (la famosa actriz y cantante) y nos invitó a cenar porque nos teníamos cariño y ya está", explica ella.

"Colau pasa un fin de semana en el hotel más lujoso de Andorra: 800 euros la noche", dice otra 'fake news'. "Me encanta cuando se pasan tanto de frenada", asegura ella. Esta en concreto, la compartió ella misma en su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje "no se puede ser más tonto". "No había pisado Andorra en toda mi vida y no había estado en ese hotel", aclara. Además, recalca que en el mismo texto, explican que el hotel desmintió la información, pero aún así, lo publicaron.

La activista explica el funcionamiento de estos titulares falsos y sensacionalistas: "Son de digitales vinculados a lobbys económicos o de extrema derecha que hacen foto del titular y, aunque la noticia sea falsa y la tengan que borrar, el titular corre por WhatsApp y redes sociales y ya, se queda".

Y no hay dos sin tres. "Una parte de la planta en la que Colau estaba ingresada permaneció cerrada durante su estancia", reza otra de estas informaciones falsas, que se refiere a cuando parió a su hijo. "No respetan nada", dice con tristeza. "Me acababan de hacer la cesárea y ya estaban con una 'fake news"', añade. Incluso una de sus mejores amigas se creyó esta mentira.

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