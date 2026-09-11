Más Madrid acusa a Ayuso de "vivir a todo trapo con el dinero de los demás" y le lanza un reto: "Desclasifique los informes del ático"

¿Qué ha dicho? Bergerot ha criticado que en Madrid haya "dinero para comprarle un ático de 6,3 millones a la presidenta", pero no para que los bomberos "cobren un sueldo digno todo el año".

Más Madrid ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de corrupción, sugiriendo que el "Madrid de los barrios" se enfrentará al "de los áticos" en las elecciones de 2027. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, criticó la compra de un ático de 6,3 millones de euros para Ayuso, subrayando las prioridades del gobierno regional. Bergerot cuestionó las explicaciones cambiantes de Ayuso sobre el uso del ático y destacó la falta de recursos para servicios públicos esenciales. La ministra de Sanidad, Mónica García, exigió desclasificar los informes relacionados con la compra del ático, resaltando los distintos modelos de gestión entre el Partido Popular y Más Madrid.

Más Madrid ha tachado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "corrupta" y ha afirmado que el Madrid "de los barrios" se rebelará "contra el de los áticos" para decirle "hasta nunca en mayo de 2027".

"Le digo a la cara lo que está deseando decirle toda España: usted es una corrupta. Entérese, no nos importa dónde vive, ni con quién, ni a dónde manda bordar sus toallas. Lo que nos importa es que se lo pague de su bolsillo, lo que nos importa es que no nos robe", ha espetado la portavoz del partido regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, en el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región.

La polémica del ático de 6,3 millones de euros comprado por la Comunidad de Madrid en Chamberí para servir como "oficina temporal" de Ayuso mientras se hacían obras en la Real Casa de Correos ha centrado la intervención de la líder de la oposición.

Bergerot ha cargado contra las "prioridades" de la presidenta, destacando que el 7 de abril de este año comenzaba la huelga de educadoras infantiles por unas "condiciones dignas" -que continúa hoy- y una semana más tarde Planifica Madrid compraba el ático de 485 metros cuadrados "con vistas a la casa de su madre".

Así, ha incidido en los cambios de versión sobre el ático que percibe en el discurso de la presidenta, desde la "oficina temporal", a las "recepciones oficiales", a la "culpa del consejero de Presidencia" o a que ella "no sabía nada", pero al tiempo "ella misma avisó" al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

"¿Con qué versión se ha despertado hoy? ¿Llegó a dormir ahí? Presidenta, diga donde están los papeles de Planifica Madrid o vamos a pensar que los están fabricando mientras hablamos", ha lanzado la portavoz parlamentaria, quien ha instado a la presidenta a ser "valiente" y a "desclasificar los papeles del ático".

Bergerot ha rechazado pedir su dimisión -como hace el PSOE- por el ático porque entiende que no tiene "el valor" de hacerlo si no lo hizo tras las residencias en el covid o el recorrido judicial de su pareja, Alberto González Amador. Por contra, le ha pedido que se presente para que la ministra de Sanidad, Móncia García, le gane las elecciones en 2027.

Acusa a Ayuso de querer "vivir a todo trapo con el dinero de los demás"

La líder de la oposición ha proseguido acusando a Ayuso de llegar a Madrid con el único proyecto de "vivir a todo trapo con el dinero de los demás". "Esa es la constante que resume toda su trayectoria política, desde las suites de Sarasola hasta el ático de la Calle Martínez Campos, pasando por los viajes con gastos pagados a Miami, Nueva York y México", ha planteado.

Entiende que "de eso iba el ático de los 6,3 millones" de poder mudarse al ático que veía "desde la casa de sus padres" de niña y vivir "como una aristócrata".

"Está cuestionada en su propio partido, con miedo de que le hagan un Cifuentes y le obliguen a salir de la política por la puerta de atrás. Presa de su soberbia y su sentimiento de impunidad. Temerosa de que los que mandan de verdad le digan que su tiempo se acabó y la cambien por otra", ha subrayado.

Dinero para un ático o F1, pero no para Bomberos

Bergerot ha continuado afeando que en Madrid haya "dinero para comprarle un ático de 6,3 millones a la presidenta", pero no para que los bomberos "cobren un sueldo digno todo el año".

"Cuando el peor incendio de nuestra historia llegó a la Sierra Oeste usted se lavó las manos y cedió el mando al Gobierno de España", ha reprochado a la mandataria regional, a quien también ha afeado que convirtiera "a tierra quemada" por el incendio de la Sierra Oeste en un "plató de televisión" para "hacerse fotos" mientras "toda España hablaba del escándalo de su ático".

Para Bergerot, el origen de la concatenación de "catástrofes grabadas con el teléfono" es la emergencia climática a raíz de la quema de combustibles fósiles, por lo que cree que hay que adaptar los servicios públicos.

"Con 63 millones de euros se pueden pagar 70.000 aires acondicionados. Se lo digo en su idioma para que me entienda: 70.000 familias podrían tener aire acondicionado por el precio de diez áticos. Lo que nos falta es un gobierno que entienda dónde están las prioridades", ha reclamado.

La líder de la oposición ha puesto el foco en que la región "solo produce el 5% de la electricidad que consume" y negado que Castilla pueda ser "la pila de Madrid". "Tenemos el potencial de producir energía barata y soberana en cada tejado y tenemos que aprovechar ese potencial para bajarle la factura de la luz a la gente y alimentar la industria verde del futuro", ha proseguido para anunciar que su formación propondrá una ley para que los parkings, edificios públicos y superficies comerciales y logísticas tengan paneles solares en sus tejados.

Más Madrid ha criticado, a continuación, que Ayuso proponga como "proyecto estrella" un Gran Premio de Fórmula 1 en una región en la que "más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 1.500 euros al mes". Ha destacado cómo la entrada en grada más barata "cuesta 700 euros, las experiencias VIP se venden a 1.000, 2.000 o 3.000 euros".

"Las prioridades están claras: hay dinero para construir un circuito de Fórmula 1 a toda prisa pero no hay dinero para que los centros de salud de Parla, Leganés, Aranjuez, Getafe o Carabanchel Alto tengan médicos", ha lanzado la líder regionalista.

Mónica García insiste en desclasificar los expedientes

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha insistido una vez más en reivindicar que la Comunidad desclasifique los informes que llevaron a la compra del "aticazo de lujo" en Chamberí.

"Vamos a pedir nuevamente que desclasifique todos los informes que llevaron a una Comunidad de Madirid a comprar un ático de lujo, que es algo absolutamente insospechado", ha manifestado García en declaraciones a la prensa antes de la segunda sesión del Debate del Estado de la Región (DER) en la Asamblea de Madrid.

De hecho, la ministra ha hecho alusión a la intervención de Ayuso en la jornada previa, donde considera que estuvo "lánguida" y "plana", además de ser "incapaz" durante dos horas y media de hablar del "aticazo de lujo que se quería proveer gracias a los madrileños". "Fue incapaz de contarnos una versión mínimamente creíble sobre qué ha pasado con el ático", ha dicho.

Para la ministra, este hecho evidencia "los diferentes modelos" que plantea el Partido Popular o Más Madrid para la Comunidad de Madrid. "Queremos una región y un Madrid que sea vivible y que nos dejen de robar Madrid", ha resumido.

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