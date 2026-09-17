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Hallan el cuerpo sin vida de un hombre arrastrado por una riada en Olivella (Barcelona)

Los detalles Salvador Illa ha transmitido este jueves de madrugada su "más sentido pésame" y su "calor" a los familiares del hombre fallecido tras ser arrastrado por el agua en una riera en Olivella.

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre arrastrado por una riada en Olivella (Barcelona) Hallan el cuerpo sin vida de un hombre arrastrado por una riada en Olivella (Barcelona)Bombers

Los servicios de emergencia han localizado este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, han informado los Bomberos de Cataluña, tras las fuertes tormentas registradas en la región.

Esta misma fuente ha indicado que, tras recuperar el cuerpo sin vida, los Mossos d'Esquadra han confirmado que el hombre era el conductor del vehículo. Emergencias, previamente, había recibido a las 23:03 horas el aviso de un testigo que había visto caer un vehículo.

En ese momento, se movilizaron 11 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, junto al Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales Subacuático (GRAESub) y drones.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha transmitido este jueves de madrugada su "más sentido pésame" y su "calor" a los familiares del hombre fallecido tras ser arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf.

Illa, a través de un mensaje publicado en su perfil de la plataforma X, ha indicado que está en contacto con la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, para "seguir la evolución y las consecuencias de las lluvias intensas en diversas zonas de Cataluña".

El presidente catalán también ha transmitido su apoyo "a todos los municipios afectados" y su agradecimiento a "los alcaldes, alcaldesas y a todos los servicios de emergencia por su labor".

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