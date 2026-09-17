"O sea, que soy la fea del elenco": Thais Villas recuerda algo que "nunca" ha contado de su primera reunión en El Intermedio

Thais Villas recuerda en este vídeo su primera reunión en El Intermedio: "Estaban Yolanda Ramos, Cristina Peña, Beatriz Montañez y yo, las tres con esos cuerpos... y digo, 'o sea, que soy la fea del elenco, ¿no?', ¡pues para adelante!".

Thais Villas llega al plató de Cara al Show para protagonizar una divertida entrevista hecha por su cuñado, Marc Giró. Y es que la reportera lleva 20 años en El Intermeido, pero más aún siendo la cuñada del presentador catalán. "20 años en El Intermedio con este cuerpo", destaca Thais Villas, que insiste en el vídeo "tiene tela trabajar en televisión 20 años siendo del monton". Eso sí, "de las que quedan arriba si me arreglo, pero del montón", insiste.

A lo que Marc Giró le recuerda que lleva "20 años resistiendo El Gran Wyoming" y ella: "Han ido cayendo todas y vosotros resistís, ¿cuál es el secreto de El Intermedio?, ¡es un prodigio!". "En mi caso es tener mucha paciencia", confiesa la conocida reportera, que recuerda en este vídeo sus inicio en el exitoso programa de laSexta: "Esto nunca lo he contado, pero la primera vez que fui me metieron en una reunión".

"Yo era redactora y reportera", explica Thais Villas, que recuerda que se metió en su primera reunión en El Intermedio "apartadita": "Discutían sobre cómo se vestirán y sobre qué hacer, estaban Yolanda Ramos, Cristina Peña, Beatriz Montañez y yo". "Las tres con esos cuerpos y estaba yo detrás y digo, 'o sea, que soy la fea del elenco, ¿no?', '¡pues para adelante!'", pensó Thais Villas, que destaca que desde entonces han pasado 20 años.

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