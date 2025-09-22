Shakira hace historia tras sus 12 conciertos en México: "Nos han hecho sentir a mis hijos y a mí como en casa"

"Pensé si a ver con suerte llenábamos uno o dos, pero resulta que no, que acabamos haciendo 12 estadios", celebra Shakira tras finalizar sus 12 conciertos en México, todo un hito.

Shakira ha puesto punto y final a su gira de conciertos en México, donde ha hecho historia al celebrar nada mas y nada menos que 12 conciertos. "Es un hito histórico porque hubo 780.000 asistentes durante todos los conciertos", destaca Tatiana Arús, que enseña cómo la artista ha dado las gracias a sus seguidores por llenar las fechas.

"Pensé si a ver con suerte llenábamos uno o dos, pero resulta que no, que acabamos haciendo 12 estadios", ha destacado Shakira, que ha dedicado unas bonitas palabras a sus seguidores de México: "Cantan las canciones de antes y también hasta la última, las nuevas, las viejas, ¡todas!".

"Me han hecho sentir, a mí y a mis hijos, como en casa", ha asegurado Shakira, que ha destacado que sus fans le han dado "todo, todo lo que una artista puede pedir".

Por su parte, Alfonso Arús pregunta a Tatiana Arús por algo que le interesa mucho de los conciertos de Shakira: "¿Estaba Antonio de la Rúa en primera fila?". "A mí solo me interesa la posible reconciliación con De la Rúa?", confiesa Alfonso Arús, que pide a la colaboradora investigar sobre si la expareja va a volver o no a estar juntar.