Alfonso Arús, sobre el cambio drástico de las normas de Eurovisión: "Va a cambiar nuestras vidas"

Alfonso Arús se congratula de anunciar en Aruser@s que las reglas del televoto en Eurovisión han cambiado drásticamente. "Por fin han llegado a la conclusión de que esto permitía ciertos amaños", comenta el presentador del programa de laSexta.

"Antes se podía votar hasta 20 veces por un país desde tu casa y ahora solo puedes votar 10. Lo han reducido a la mitad para que no haya países que acumulen demasiados puntos", apunta Alba Gutiérrez.

Además, también se incluirá un jurado profesional en las semifinales. "Solo se votaba a través del público... y había alguno por ahí que pasaba sin mucho mérito", añade la colaboradora.

