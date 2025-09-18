Cardi B pidió ayuda a Shakira para superar una ruptura: "Me dijo que era como el síndrome de abstinencia"

"Hablé con Shakira y le pregunté cómo se superaba esa depresión y ella me dijo que tomaba tiempo", explica Cardi B en este vídeo sobre cómo pidió a la colombiana ayuda para superar su ruptura.

La rapera Cardi B ha revelado que le pidió ayuda a Shakira para superar una ruptura sentimental. "Hablé con Shakira y le pregunté cómo se superaba esa depresión y ella me dijo que tomaba tiempo", ha explicado la rapera, que ha destacado que la artista colombiana le explicó que era "como el síndrome de abstinencia y estar vomitando".

"Sentía que estaba dejando el amor, como si lo estuviera sacando de mi cuerpo", ha asegurado Cardi B, que ha confesado que no podía "comer, ni dormir, ni pensar, ni trabajar": "Ni siquiera podía mirar a la cara a mi hijo porque solo quería llorar al verle". Sin embargo, Tatiana Arús destaca que en la actualidad la rapera está esperando su cuarto hijo con su nueva pareja.

Por su parte, Alfonso Arús destaca que no sabe si es buena idea preguntar a Shakira sobre cómo se supera una ruptura. "Igual le dice que haga canciones", afirma, por su lado, Angie Cárdenas.