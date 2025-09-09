Alfonso Arús, de la cara "de corderito" de Antonio de la Rúa a Shakira: "¿Por qué no pueden volver tras dejarle por Piqué?"

Alfonso Arús analiza el acercamiento de Shakira y Antonio de la Rúa: "Hay quien dice que solo profesional, pero otros dicen que si él estaba enamorado de ella y la relación se rompió por Piqué, ¿por qué no pueden volver?".

Shakira continúa con su gira mundial por Latinoamérica. "Presuntamente ha vuelto a reiniciar una relación con su expareja, Antonio de la Rúa", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús da todos los detalles.

"Como está haciendo conciertos casi a diario, tenemos todo el tiempo noticias", explica Tatiana Arús, que destaca el momento en el que la artista colombiana le ha dedicado una canción a su padre por su 94 cumpleaños: "Es un guerrero, lo ha sobrevivido todo y me lo ha enseñado todo".

En dicho concierto también estaba De la Rúa, con el que se le ha visto de forma continua en los últimos meses. Algo que hace reflexionar a Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia: "Hay quien dice que solo es un tema profesional porque nadie mejor que él conoce la forma de llevar la carrera de Shakira, pero hay quien dice que si él estaba enamorado de ella y la relación se rompió porque apareció Piqué, ¿por qué no puede volver a ir bien su relación?".

"Me encanta, claro que es posible, seguro que hay chispa, porque no lo dejaron porque la relación no fuera bien", afirma, por su lado, Patricia Benítez en el plató, donde Rocío Cano recuerda que duele mucho cuando te dejan por otro.

Por su parte, Tatiana Arús detalla que "trabajan juntos ahora": "Me sorprende que vuelva a haber este acercamiento y vuelva a formar parte de su equipo". "Mira la cara de corderito que le está poniendo", destaca, por último, Patricia Benítez.