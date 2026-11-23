"Rosalía siempre ha hablado muy mal de Rauw Alejandro y sorprende mucho que ahora le comente", afirma Tatiana Arús en Aruser@s.

Rauw Alejandro es una perla. El cantante ha publicado un nuevo tema junto a Myke Towers titulado 'Tremendo desastre', curiosamente, uno de los versos de la ya mítica canción de Rosalía, destaca Tatiana Arús en Aruser@s.

Sin embargo, lo que más sorprende es que la cantante catalana ha respondido a su publicación con un "ok, banger". "¿Por qué vemos aquí salseo? Porque ese tema podría hacer alusión a las palabras con las que Rosalía calificó a Rauw Alejandro en 'La perla'", explica la colaboradora del programa de laSexta.

"¿Parece que hay mejor rollo entre los ex? Hace ya tres años que se dejaron. Rosalía siempre ha hablado muy mal de Rauw Alejandro y sorprende mucho que ahora le comente", apunta la tertuliana.

Sin embargo, hay quien apunta a que le han hackeado el móvil... sobre todo después de la foto tan rara que ha subido a redes.

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