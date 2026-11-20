Tatiana Arús da todos los detalles que se conocen de la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando en este vídeo de Aruser@s.

Tatiana Arús da la noticia en el plató de Aruser@s: "Según una exclusiva de 'TMZ', Miley Cyrus y Maxx Morando se van a dar el 'sí quiero' este fin de semana". "Apuntan a que se celebrará la ceremonia privada en el sur de California", explica Tatiana Arús, que destaca que "si hay invitados vips, algún vídeo se colgará en internet".

Por otro lado, la colaboradora recuerda que la pareja se comprometió en 2025: "La última vez, con Chris Hemsworth, no le salió bien, esperemos que esta vez sí".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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