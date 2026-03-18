VÍDEO | ¿Se ha borrado Rosalía el tatuaje que tenía de su ex, Rauw Alejandro?

La cantante ha comenzado ya su nueva gira, en la que se podrá disfrutar en directo de las canciones de su último disco, y uno de sus looks ha permitido ver que la artista ha podido dar un paso más para olvidar a su expareja.

Rosalía ya ha iniciado el 'LUX TOUR'. La primera parada ha sido Lyon, en Francia, y, además de permitir que los asistentes hayan disfrutado del directo de la artista catalana, ha dejado ver una pequeña modificación corporal que se ha hecho la cantante.

Como cuenta Miki Nadal, la cantante "ha dado un nuevo paso para olvidar a su ex Rauw Alejandro". Juan Sanguino señala que Rosalía se ha borrado un tatuaje que tenía debajo del pecho en el que se podía leer 'Raúl'.

"Chicas, de verdad, no os hagáis tatuajes con los nombres de los novios, que luego os dejan y tenéis el recordatorio cada vez que salís de la ducha", advierte Juan. "Luego, además, el láser duele que te cagas", añade.

Sobre si este gesto pudiera confirmar que 'La Perla' está dedicada al cantante de Puerto Rico, Sanguino indica que "hay muchos vídeos de Rauw Alejandro llamando 'perla' a la gente". "Igual ya no le gusta tanto la palabra ahora...", añade el periodista, "la venganza de Rosalía es perfecta, le ha arrebatado su palabra".

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