De Rosalía con 'La Perla' a Karol G con 'Ese hombre es malo': las actuaciones de los Premios Latin Grammy

Rosalía ha abierto la gala de los Latin Grammy interpretando 'La perla'. Además, la artista española ha sido la gran premiada tras alzarse con seis galardones y ha agradecido a "todas las personas" que le dijeron "que no valía" o que su música "es demasiado rara". "Gracias por no haberles escuchado un carajo ahora estoy ganando este premio", destaca en este vídeo.

Por otro lado, Karol G ha emocionado al público cantando 'Ese hombre es malo'. "Ha sido impresionante y ha sido maravillosa la orquesta en directo", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona: "Los cantantes de hoy recurren a ritmos y puestas en escena que podrían ser de hace décadas, porque esto lo podría cantar Rocío Dúrcal".

Por su lado, Anitta ha puesto a todos a bailar con 'Choka choka'. Un tema que le está dando muchos éxitos y que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia junto al resto de actuaciones.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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