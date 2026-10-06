Le pide al repartidor de comida rápida para que no llame al telefonillo y que su madre no se entere de que ha pedido hamburguesa

"No voy a saber explicarle por qué para sus lentejas no tenía hambre y para una hamburguesa, sí", explica un joven a través de un mensaje que ha mandado al repartidor a través de la app. Unas palabras que se han hecho virales.

Su madre le ha hecho lentejas, pero él le ha dicho que no tiene hambre. Eso sí, para pedir hamburguesas a un restaurante de comida rápida sí que tiene apetito. Ahora, lo importante, es que su madre nunca se entere. Para ello, envía un mensaje al repartidor a través de la app, como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"Por favor, no llames al telefonillo", le pide al rider. Él estará esperando abajo con una mochila. También solicita que cierren bien la bolsa, porque la señora tiene un olfato especial para las patatas fritas.

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús le regaña: "¡Cómete las lentejas!".

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