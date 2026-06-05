Alfonso Arús desafía la teoría de que el calor reduce el hambre: "Las lentejas y los garbanzos me los como igual en verano"

Mientras Farmacéutico Fernández triunfa en redes explicando por qué el calor nos quita las ganas de comer, en Aruser@s han descubierto que no todos reaccionan igual a los 30 grados.

"¿No os pasa que cuando hace mucho calor tenéis menos hambre?", lanza la pregunta Farmacéutico Fernández, que ha abierto un debate en redes queha llegado hasta el plató de Aruser@s. El especialista explica que no se trata solo de aparcar platos contundentes como "el cocido o las lentejas", sino de que el propio cuerpo busca gastar la mínima energía posible cuando el termómetro se dispara.

"Cuando hace mucho calor el cuerpo necesita disipar calor, no generar más calor y la digestión genera calor. Así que tendemos a reducir el apetito para que la digestión sea mas ligera y generar menos calor", ha explicado Fernández.

Sin embargo, la teoría científica se ha encontrado con dos duros rivales en el plató. "No me pasa", ha respondido entre risas Hans Arús. "Las lentejas templaditas están buenísimas. El plato de cuchara tempranito está muy bueno", ha defendido el Alfonso Arús, asegurando que "las lentejas y los garbanzos me los como igual en verano, me da lo mismo".

Frente a esta resistencia al calor gastronómico, Alba Sánchez ha reconocido que sí modifica un poco su dieta y apuesta por clásicos veraniegos como el gazpacho o la sandía.

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