Ahora

Viral

Alfonso Arús desafía la teoría de que el calor reduce el hambre: "Las lentejas y los garbanzos me los como igual en verano"

Mientras Farmacéutico Fernández triunfa en redes explicando por qué el calor nos quita las ganas de comer, en Aruser@s han descubierto que no todos reaccionan igual a los 30 grados.

Alfonso Arús desafía la teoría de que el calor reduce el hambre: "Las lentejas me las como igual"

"¿No os pasa que cuando hace mucho calor tenéis menos hambre?", lanza la pregunta Farmacéutico Fernández, que ha abierto un debate en redes queha llegado hasta el plató de Aruser@s. El especialista explica que no se trata solo de aparcar platos contundentes como "el cocido o las lentejas", sino de que el propio cuerpo busca gastar la mínima energía posible cuando el termómetro se dispara.

"Cuando hace mucho calor el cuerpo necesita disipar calor, no generar más calor y la digestión genera calor. Así que tendemos a reducir el apetito para que la digestión sea mas ligera y generar menos calor", ha explicado Fernández.

Sin embargo, la teoría científica se ha encontrado con dos duros rivales en el plató. "No me pasa", ha respondido entre risas Hans Arús. "Las lentejas templaditas están buenísimas. El plato de cuchara tempranito está muy bueno", ha defendido el Alfonso Arús, asegurando que "las lentejas y los garbanzos me los como igual en verano, me da lo mismo".

Frente a esta resistencia al calor gastronómico, Alba Sánchez ha reconocido que sí modifica un poco su dieta y apuesta por clásicos veraniegos como el gazpacho o la sandía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Leire Díez presumía de tener una "confianza" con la directora de la Guardia Civil que su entorno niega: las versiones contrarias de la UCO y el Gobierno
  2. Incomodidad en Ferraz y Moncloa sobre las cloacas: no deciden sobre si querellarse contra los implicados y máxima colaboración con la Justicia
  3. Un profesor descolgado de un puente y una acampada en Valencia: día 25 de una huelga docente que no parece tener fin
  4. Muere un casco azul serbio y dos españoles resultan heridos leves en un ataque en el sur de Líbano
  5. Condenado a 101 años por violar a nueve mujeres y detenido de nuevo: volvió a actuar durante un permiso penitenciario
  6. La visita de León XIV a España, en cifras: más de 20.000 voluntarios, un Bernabéu a reventar y un impacto económico de más de 125 millones