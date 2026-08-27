Despiden a un trabajador alemán tras 25 años por llevarse cuatro hamburguesas y gana en los tribunales

Lo que comenzó con cuatro hamburguesas y un despido fulminante terminó con una indemnización de 247.000 euros para este trabajador alemán de 64 años que llevó su caso a los tribunales.

Según cuenta la colaboradora Alba Sánchez en las noticias de 'no te imaginas', el hombre trabajaba desde hacía 25 años para un mayorista de carne en Alemania, donde los empleados podían llevarse productos a casa siempre que lo avisaran con 24 horas de antelación. El problema llegó cuando dos compañeros le vieron llevarse cuatro hamburguesas sin haberlas pedido previamente y la empresa decidió despedirle. Sin embargo, el trabajador recurrió y el caso terminó ante un juez, que consideró que "no hay para tanto" teniendo en cuenta su trayectoria. "Acabó recibiendo 247.000 euros de indemnización", desvela la tertuliana.

"Me parece tan cutre que te despidan por eso cuando tienes esa trayectoria", comenta Angie Cárdenas, mientras Alfonso Arús pone la duda sobre la mesa: "Igual le han pillado por esto, pero lleva 25 años robando cuatro cada día".

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