Penélope Cruz, Los Javis, Miguel Bernardeau... el elenco de 'La bola negra' pone el sello español en los Governors Awards

El elenco de 'La bola negra' ha acudido a los Governors Awards, donde han estado otras estrellas internacionales como Zendaya o Charlize Theron.

'La bola negra' se ha vuelto a colar en unos importante premios. Esta vez, se trata de los Governors Awards, que dan comienzo a la carrera de premios hacia los Oscar. Penélope Cruz, Los Javis, Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente han posado ante los medios de comunicación promocionando la película española.

"Yo creo que es muy buena promoción para ellos", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, que destaca que Penélope Cruz ha lucido un diseño negro de Chanel que combinaba plumas en el escote. Sin embargo, Alfonso Arús pregunta en el plató si "es el diseño nuevo": "Hay rumores que dicen que Chanel ofrece a Penélope los looks menores". "Yo creo que le ofrecen looks de nueva temporada, a no ser que ella pida algo", explica, por su lado, Tatiana Arús, que enseña también el look de Zendaya, que ha arriesgado con un diseño estructural en la cintura y con flecos.

"Está un poco Victoria Beckham con el pelo corto", explica Alfonso Arús, que, no obstante, asegura que "el vestido no vale nada": "A ella le sienta bien hasta un trapo de cocina, ¿a dónde va con esto?". Es más, el presentador de Aruser@s señala que "hay diseñadores que deberían ir a la cárcel".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña más llamativos looks: desde el de Cara Delevingne, que ha lucido unos parches en la ropa, hasta el de Charlize Theron, que provoca el debate en plató. Y es que mientras Alfonso Arús dice que va "fatal" y que es "horrible", Tatiana Arús defiende que no le ha disgustado: "A mí es uno de los que más me ha gustado, es algo más arriesgado para lo que solemos ver y me gusta más que el de Zendaya". Sin embargo, Alfonso Arús insiste en que no le gusta "nada": "Es un sujetador mal puesto con un trapo abierto en uve".

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