Trump culpa a Biden del caos aéreo sufrido por Estados Unidos: "Un desastre, todo lo que tocaron fue a peor"

¿Qué ha dicho? El republicano, de nuevo, ha culpado a la anterior Administración de "gastar mucho dinero sin criterio en empeorar un sistema que ya era viejo y fallido". El exsecretario de Transportes le ha respondido: "Se hizo mucho para modernizarlo, esto no debería ser una cuestión política".

Donald Trump ha culpado a Joe Biden del caos aéreo en Estados Unidos, que causó retrasos y cancelaciones en más de 9.000 vuelos, un evento sin precedentes desde el 11 de septiembre de 2001. Trump critica la gestión de la Administración Federal de Aviación bajo Biden, afirmando que empeoraron un sistema ya obsoleto. Propone un plan para modernizar los sistemas de control de vuelo, pero requiere la aprobación de fondos por parte del Congreso. Además, enfatiza que la infraestructura actual tiene 50 años y necesita una renovación integral. Pete Buttigieg, exsecretario de Transportes, niega las acusaciones y defiende los esfuerzos de modernización realizados durante su mandato.

Donald Trump ha encontrado al que para él es el responsable del caos aéreo vivido en Estados Unidos. Por ese "desastre" que hizo que el tráfico en los cielos norteamericanos se detuviera, provocando retrasos y cancelaciones en más de 9.000 vuelos en algo que no se había vivido desde el 11 de septiembre de 2001. Para el presidente, todo ha sido culpa de Joe Biden.

"La Administración de Biden fue un desastre para la Administración Federal de Aviación. Todo lo que tocaron fue a peor. Se gastó mucho dinero sin criterio para empeorar un sistema que ya era viejo y fallido", ha afirmado Trump en redes sociales.

En ese sentido, Trump afirma que tiene "un plan para los sistemas de control de vuelo"... pero que necesita de apoyo: "¡Rápido, necesitamos que el Congreso apruebe el dinero!"

Y es que el republicano ha puesto el foco en el Congreso, haciendo hincapié en la necesidad de que autorice los fondos "que tanto se necesitan" para la modernización del sistema de control del tráfico aéreo.

El presidente ha asegurado que su Administración podría, "de forma rápida y eficiente", convertir el sistema "en el mejor del mundo".

"¡Esto es ridículo!"

Trump ha incidido en la antigüedad de las infraestructuras actuales, criticando que la red de control aéreo lleva medio siglo en funcionamiento: "Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años, ¡esto es ridículo!"

Ante esto, ha defendido que la transformación ha de acometerse de forma integral y no mediante intervenciones progresivas: "Han de hacerse de una sola vez".

En su punto de mira, Joe Biden: "El congreso ha de aprobar todo. ¡La Administración Biden lo ha retrasado todo!"

El exsecretario de Transportes lo niega

Viendo las acusaciones de Donald Trump, Pete Buttigieg, secretario de Transportes en la era de Biden, ha rechazado todas las insinuaciones del ahora presidente y ha defendido que durante su mandato hicieron "mucho para modernizar el sistema".

"Nos pusimos a trabajar. Estoy seguro de que eso es lo que hacen los funcionarios de carrera y los empleados de la Administración Federal de Aviación. Esto no debería ser una cuestión política", ha dicho.

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