'La bola negra', una de las grandes favoritas de los Premios del Cine Europeo con 10 nominaciones

Imagen de una de las escenas de 'La bola negra'.

Los detalles Calvo y Ambrossi están nominados en las categorías de director europeo y guionista europeo. Además, la película también tiene nominaciones por casting, fotografía, montaje, vestuario, maquillaje, sonido y dirección de arte.

La Academia de Cine Europeo ha anunciado las nominaciones para el Premio del Cine Europeo 2027, destacando 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi y 'Fatherland' de Pawel Pawlikowski como las más nominadas, con 10 y 11 nominaciones respectivamente. 'Fjord' de Cristian Mungiu, reciente ganador de la Palma de Oro en Cannes, recibió cinco nominaciones. Las nominaciones fueron reveladas en el Festival Internacional de Cine de Salónica, y los premios se entregarán en enero en Atenas. En la categoría de Película Europea hay 15 obras de 19 países. Penélope Cruz y Javier Bardem también están nominados por sus actuaciones. La ceremonia se celebrará el 16 de enero en Atenas.

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y 'Fatherland', del polaco Pawel Pawlikowski, son las películas con más nominaciones en el Premio del Cine Europeo 2027, según ha anunciado la Academia de Cine Europeo.

En el caso de 'La bola negra', cuenta con 10 nominaciones, mientras que 'Fatherland' con 11. Por su parte, 'Fjord', del rumano Cristian Mungiu, ganador de la Palma de Oro en Cannes este año, obtuvo cinco.

Las nominaciones han sido anunciadas este sábado durante el Festival Internacional de Cine de Salónica, en el norte de Grecia, mientras que los premios serán entregados a mediados de enero en Atenas.

En la categoría de Película Europea hay 15 obras nominadas producidas por 19 países diferentes, tal y como ha destacado la Academia de Cine Europeo en un comunicado.

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como 'Los Javis', están nominados en las categorías de director europeo y guionista europeo. Además, diferentes colaboradores de 'La bola negra' están nominados en las categorías de casting, fotografía, montaje, vestuario, maquillaje, sonido y dirección de arte.

Penélope Cruz y Javier Bardem, nominados

Por su parte, la actriz española Penélope Cruz está nominada como mejor actriz por su papel en la película franco-española 'Bunker', de Florian Zeller, mientras que Javier Bardem es candidato por su actuación en 'El ser querido', dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Asimismo, Alberto Iglesias está nominado por su música en 'Amarga Navidad', dirigida por Pedro Almodóvar.

La Academia de Cine Europeo, que tiene unos 5.700 miembros, entregará el 16 de enero en Atenas sus galardones en la 39 edición del Premio Europeo de Cine.

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