Miguel Bernardeau y Guitarrica de la fuente se sinceran con 'Variety': ¿quién se preparó más el papel?¿quién llora más al ver 'La bola negra'?

Con motivo del estreno de 'La bola negra' en Estados Unidos, Miguel Bernardeau y Guitarrica de la fuente protagonizan la portada de la revista 'Variety' y dejan una divertida entrevista en la que desvelan secretos del rodaje.

Este viernes se estrena 'La bola negra' en Estados Unidos, pero desde hace unos días sus actores ya lo están petando muy fuerte por allí.

Tanto, que los protagonistas de la película de los Javis, Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente han protagonizado una espectacular portada para la revista 'Variety'.

A parte de la entrevista, los actores también participaban en un juego para demostrar lo mucho que se conocen el uno al otro, con preguntas cómo quién de los dos se preparó más el papel.

A propósito de esto, Guitarricadelafuente confesaba que cuando le ofrecieron el papel estaba muy delgado y empezó a entrenar. Sin embargo, cuando llegó el rodaje tuvo que volver a perder peso porque en el film eran "tiempos de hambruna".

El medio también les preguntaba quién lloró más viendo la película. En este caso los dos reconocen que han llorado mucho. De hecho, Bernardeau explicaba que no esperaba llorar al verla por segunda vez, pero lo hizo incluso antes.

"Pobre Bernardeau, cada vez se le escapa antes la lágrima, ahora cuando compra palomitas ya llora", comenta Iñaki Urrutia.

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