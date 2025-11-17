De Jennifer Lopez a Sydney Sweeney: el vídeo de los mejores looks de los Governors Awards

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s los mejores looks de la alfombra roja de los Governors Awards.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los mejores looks de la alfombra roja de los Governors Awards. Por ejemplo, Jennifer Lopez ha llevado uno de los diseños más espectaculares de sus últimos eventos. "Le hacía en la parte de la cintura un efecto óptico", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús confiesa que a él no le confiesa el look de la cantante.

Por otro lado, la colaboradora enseña otros looks como el de Leonardo Dicaprio, Ariana Grande o Sydney Sweeney. "Uy, le ha crecido la cabeza", destaca Alfonso Arús tras ver al actor, del que sospecha que "habrá pasado por Miami". Por su parte, Gwyneth Paltrow lució un vestido negro demasiado "sobrio", según Tatiana Arús.

Por último, Alfonso Arús critica a los críticos de moda que destrozan los looks de los famosos: "Ponen a parir todos los looks y hablan con una prepotencia y una soberbia cuando algunos visten como el culo".

