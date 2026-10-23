Los Javis defienden el cine como arma contra la desigualdad en la presentación de 'La bola negra' en Roma

Los cineastas españoles Javier Calvo (i) y Javier Ambrossi (d) en el Festival Internacional de Cine de Roma, este viernes.

¿Qué están diciendo? "Crear, escribir, dirigir, hacer nuestras historias siempre ha sido nuestra arma para luchar contra la intolerancia y el odio", afirmó Calvo a antes de la proyección de la película.

Los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi presentaron en Roma su película ‘La bola negra’, elegida para representar a España en los Óscar, destacando el cine como herramienta contra la intolerancia. Calvo subrayó que crear historias es su arma contra el odio. Ambrossi valoró positivamente la acogida en Italia, país rezagado en derechos LGBTI, y celebró el mensaje de esperanza que transmite internacionalmente. Ambos directores agradecieron poder transmitir mensajes a través de su arte. La película, bien recibida en Estados Unidos, se estrenará en Italia el 14 de enero de 2027, con la asistencia del elenco y el embajador español.

Los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi reivindicaron este viernes en Roma el cine como herramienta para combatir la intolerancia y el odio durante la presentación de su última película, ‘La bola negra’, elegida para representar a España en los próximos Óscar. "Crear, escribir, dirigir, hacer nuestras historias siempre ha sido nuestra arma para luchar contra la intolerancia y el odio", afirmó Calvo a antes de la proyección del filme en la 21.ª Fiesta del Cine de Roma.

Preguntado por la acogida de la película en Italia, uno de los países de la Unión Europea más rezagados en materia de derechos LGBTI, Ambrossi destacó el mensaje de esperanza que transmite su recepción internacional. "Que la gente la vea y la abrace en todos los países demuestra que hay mucha gente que se mueve en la dirección que propone la película", señaló.

El cineasta reconoció que el contexto actual puede resultar desalentador, pero pidió no centrarse únicamente en los aspectos negativos. "También hay muchísima gente que pensamos diferente y que vamos en una dirección distinta a lo que nos hacen ver todos los días", añadió.

Por su parte, Calvo aseguró sentirse un privilegiado por poder transmitir un mensaje a través de su trabajo artístico y luchar contra aquello que les ha hecho daño durante sus vidas. Ambos directores también celebraron la acogida internacional de la película tras su reciente paso por Estados Unidos.

A la proyección en Roma también asistieron miembros del reparto, entre ellos Milo Quifes y Lorenzo Zurzolo, además del embajador de España en Italia, Miguel Fernández-Palacios. El estreno en los cines italianos está previsto para el 14 de enero de 2027.

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