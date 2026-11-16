Justin Trudeau y Katy Perry derrochan amor en un evento benéfico en Hollywood

Tatiana Arús enseña en este vídeo lo más destacado de la 15º edición de la gala Baby2Baby 2026, donde se "han batido todos los récords después de que recaudar 20 millones de dólares". Además, la colaboradora de Aruser@s enseña algunos de los looks más comentados de la noche, como el elegido por Cardi B.

"No ha dejado a nadie indiferente con su llamativo sombrero de ala ancha", explica Alfonso Arús, que destaca que "no ve nada" y el resto "tampoco ve si es Cardi B". "Está muy bien si eres asocial y no quieres relacionarte", explica Tatiana Arús, que enseña también el look de Katy Perry.

La cantante, que ha asistido junto a su pareja, el expolítico Justin Trudeau, ha lucido un diseño blanco y brillante con una parte más corta que otra. "Y él va de camarero, que está para pedirle una copita", destaca Alfonso Arús al ver al exprimer ministro de Canadá.

Por su parte, Demi Moore ha lucido un diseño de Carolina Herrera en negro y azul cielo, uno de los colores de esta temporada. Por último, Tatiana Arús enseña la actuación de Cardi B en el evento, para la cual cambió de look para que se le pudiera ver la cara.

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