Yolanda Díaz retira su candidatura a la presidencia de la OIT: "Mi obligación es dar un paso a un lado y preservar al sindicalismo en el que siempre me he reconocido"

¿Qué ha dicho? "Doy este paso sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive. Seguiré defendiendo el multilateralismo, el trabajo decente, el tripartismo, el derecho de huelga y la dignidad de quienes trabajan, en cualquier lugar del mundo", ha escrito Yolanda Díaz en su cuenta de Bluesky.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha retirado su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) frente al actual director, Gilbert F. Houngbo. En una carta en Bluesky, Díaz menciona que su decisión busca preservar el sindicalismo en el que siempre ha creído. Critica la gestión actual de la OIT, acusándola de sumir a la organización en una crisis financiera y de pisotear el diálogo social. Su propuesta incluía una Carta Global de Derechos Laborales para garantizar la protección universal de los trabajadores y recuperar el liderazgo mediante el diálogo social.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha retirado su candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una votación en la que se enfrentaba al actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo.

En una carta publicada en su cuenta de Bluesky, Yolanda Díaz explica que retira su candidatura para "preservar al sindicalismo" en el que siempre se ha "reconocido" y el que aprendió "desde niña". "Hoy retiro mi candidatura a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo. Esta candidatura nació con una convicción sencilla: que la OIT debía volver a ser lo que siempre fue, la casa de la justicia social, la voz de quienes no tienen voz. En estos meses, esa idea sencilla ha ido sumando apoyos, uno a uno, hasta reunir un respaldo amplio y sincero que nos ha permitido mirar a la victoria de frente hasta el último momento", ha anunciado.

"La dirección que continuará al frente de la OIT la ha llevado a la peor crisis de su historia. Ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras. Ha ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la administración Trump y ha sumido a la organización en la mayor crisis financiera de su historia", denuncia Díaz.

Díaz asegura que no "dividirá al movimiento sindical". "Ante esa situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca en todo el mundo, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante", ha proseguido Díaz, que defiende el sindicalismo que ha aprendido "desde niña", en el que "no cabe solo en un despacho, el que pisa la calle, las fábricas y donde un trabajador o trabajadora le necesita".

La votación comenzaba a las 10:00 horas en el consejo de administración de la OIT. Para resultar elegido, el candidato debe obtener el respaldo de más de la mitad de los miembros con derecho a voto. El mandato del nuevo director general tendrá una duración de cinco años y comenzará el 1 de octubre de 2027.

La candidata española proponía crear una Carta Global de Derechos Laborales para garantizar un "suelo universal" de protección a los trabajadores y recuperar el liderazgo de la organización mediante el diálogo social.

La OIT, fundada en 1919 y primera agencia especializada de Naciones Unidas, reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros. Su estructura tripartita la sitúa como el principal foro internacional para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social.

Díaz formalizó su candidatura el pasado agosto con un programa estratégico titulado 'Recuperar el liderazgo de la OIT: El diálogo social como faro de la justicia social en un mundo en transformación'. En él advierte de que la organización atraviesa una "encrucijada crítica" y alerta de que la continuidad de su crisis financiera y programática podría suponer un "riesgo existencial" para el cumplimiento de su mandato y su relevancia internacional.

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