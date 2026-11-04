Penélope Cruz confiesa que está obsesionada con la música de Guitarricadelafuente: "¡No puedo pensar en otro artista!"

En su carrera por los 'Óscar' con la película 'La bola negra', Penélope y Guitarricadelafuente han posado para la revista V Magazine. Su complicidad la podemos ver tanto en las fotos como en directo en la entrevista de este video.

La actriz Penélope Cruz confiesa que está obsesionada con su compañero de reparto en 'La bola negra' y cuenta que la música del cantante Guitarricadelafuente "es un problema para mí", ya que está totalmente obsesionada con sus canciones.

"Cuando estoy intentado dormir, sus canciones vuelven a mi cabeza,...¡no puedo pensar en otro artista!", cuenta Penélope Cruz. Y es que "cuando Penélope no puede dormir cuenta Guitarricas", según Cristina Pedroche.

La famosa actriz de La bola negra se proclama fan del cantante, y cuenta que está muy apenada por perderse dos veces su concierto. Destaca su obsesión con la canción de la película, "La Nieve", que para la artista "es una obra maestra de canción".

Quien también está enamorada de los Javis y el elenco de actores de 'La bola negra', es ¡Kim Kardashian!, pese a que aún no ha visto la película.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido