Juicio contra el Servicio Murciano de Salud por la atención a una mujer que quiso abortar: "Me sentí como una delincuente"

Virginia, un nombre ficticio para proteger su identidad, ha llevado a juicio al Servicio Murciano de Salud por la atención recibida durante su embarazo en el hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia. Denuncia que los médicos minimizaron las graves anomalías de su bebé, afectando su derecho a decidir. Cuando expresó su deseo de abortar, Juan Luis Delgado, responsable de Medicina Materno-Fetal, puso el latido del feto a todo volumen, lo que Virginia interpreta como un intento de disuadirla. Ante las presiones y retrasos, viajó a Bruselas para interrumpir el embarazo en el octavo mes. Virginia busca cambios para evitar que otras mujeres pasen por situaciones similares.

Virginia, nombre ficticio para proteger su identidad, ha sentado en el banquillo a buena parte de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, por la atención que recibió durante su embarazo. Denuncia falta de información sobre las graves malformaciones de su bebé y retrasos en el diagnóstico que condicionaron su derecho a decidir. Su historia ya se la contamos en laSexta. Ahora, con el proceso judicial, ha tenido que revivir uno de los episodios más duros: cuando decidió abortar, asegura que le pusieron el latido del feto a todo volumen para intentar disuadirla.

El Servicio Murciano de Salud ha tenido que responder ante los tribunales por la asistencia que recibió Virginia durante su embarazo en La Arrixaca. Asegura que restaron importancia a las graves anomalías de su bebé, que afectaban al corazón, los pulmones, el tórax y los riñones, y que los retrasos en el diagnóstico condicionaron su posibilidad de decidir. Cuando comunicó que quería abortar, Juan Luis Delgado le hizo una ecografía y puso el corazón de su bebé a todo volumen. Finalmente, tuvo que viajar a Bruselas para interrumpir el embarazo.

Virginia denuncia falta de información y retrasos en el diagnóstico

"Yo no podía decidir por mí misma, era lo que dijeron ellos". Virginia vuelve a recordar uno de los episodios más duros de su vida. Su historia ya se la contamos en laSexta y ahora, mientras se ha celebrado el juicio contra el Servicio Murciano de Salud por la atención que recibió durante su embarazo, vuelve a relatar lo que vivió en La Arrixaca.

Asegura que los médicos restaron importancia a las graves anomalías que presentaba su bebé, que afectaban al corazón, al tórax, a los pulmones y a los riñones. "Le quitaban hierro a la enfermedad de mi hijo, no le daban tanta importancia", recuerda. También denuncia que no recibió la información de forma clara ni en el momento en que debía recibirla. Un retraso que, según sostiene, la dejó sin margen para decidir si quería interrumpir el embarazo dentro de los plazos legales.

"Me estaban intentando convencer de que mi hijo venía bien"

Virginia nos relata cómo fue una de las ecografías del día que comunicó que quería abortar. Según su testimonio, la introdujeron en una sala con un ecógrafo en la que había siete u ocho ginecólogos. Entre ellos estaba Juan Luis Delgado, responsable de Medicina Materno-Fetal de La Arrixaca, que le realizó una ecografía y puso el latido del corazón del feto a todo volumen.

"Me puso el corazón de mi hijo a todo lo que daba el volumen y me dijo que el corazón estaba perfecto, que no tenía ninguna patología en el corazón", cuenta. Virginia interpreta que aquello fue un intento de disuadirla de abortar: "Me estaban intentando convencer de que mi hijo venía bien, de que el corazón estaba sano y que lo demás se arreglaría". También denuncia que la enviaron a un psiquiatra para preguntarle si estaba realmente segura de su decisión.

Acabó viajando a Bruselas para abortar en el octavo mes

Ante los retrasos y las presiones que denuncia, Virginia terminó viajando a Bruselas para interrumpir su embarazo. "Me sentí como una delincuente cuando me fui a Bruselas", recuerda. Allí, asegura, le explicaron la gravedad del diagnóstico y le advirtieron de que su bebé podía morir a una edad muy temprana.

"Me dijeron lo mal que estaba, que lo mismo me lo podía encontrar muerto en la cuna un día cualquiera", relata. Ahora, tras el procedimiento judicial, Virginia ha tenido que revivir lo que sufrió. Su petición es que las cosas cambien para que ninguna otra mujer tenga que pasar por una situación similar. "Nadie debería pasar por lo que hemos pasado nosotros, de decidir por ti, por tu vida y cómo vas a seguir tu vida, con un hijo que tenía los años contados de vida", concluye.

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