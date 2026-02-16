Pablo Ojeda advierte de que no deberías tomarte ese café de después de comer: "Inhibe la absorción de nutrientes esenciales"

"Ese cafelito que te viene el camarero: '¿Quieres un café?', no es lo más recomendable del mundo", advierte el nutricionista Pablo Ojeda en este vídeo que rescata Aruser@s.

Si después de comer te apetece un cafelito, aguántate las ganas y déjalo para otro momento del día. Es la recomendación que hace Pablo Ojeda en Las mañanas de Kiss y que Aruser@s rescata en su sección de Lo +.

Lo cierto es que hay mucha gente que tiene esa costumbre y en los restaurantes no dejan de ofrecérnoslo tras un buen almuerzo, pero tenemos que decir que no. El nutricionista nos explica el motivo: "La cafeína inhibe la absorción de nutrientes esenciales como el magnesio o el hierro. Por lo tanto, no va a hacer el mismo efecto la comida".

Eso sí, si lo haces de vez en cuando (muy de vez en cuando), tampoco pasa nada, aclara. Pero quien no falla nunca es Angie Cárdenas, que ahora tiene que plantearse otra forma de vivir.

Por si fuera poco, ahora se acaba de comprar una cafetera que le está amargando la vida a Alfonso Arús... y a todos sus vecinos.

