Angie Cárdenas, sobre la experiencia gastronómica más comentada de Nueva York: "Lo puedes hacer en casa"

Un restaurante de Nueva York revoluciona las redes con una propuesta sensorial que invita a disfrutar el postre directamente en la palma de la mano. Una experiencia que han comentado en el plató de Aruser@s.

Alfonso Arús presenta un formato culinario innovador que da la vuelta al mundo. Se trata de una experiencia gastronómica impulsada por un restaurante de Nueva York que propone disfrutar el postre de una forma poco convencional: directamente con las manos.

La propuesta consiste en servir chocolate caliente directamente en la palma de la mano del comensal para que lo vaya degustando poco a poco, "chuperreteando". "Como siempre, hay división de opiniones en redes: están los que defienden la experiencia sensorial de comer con las manos y los que no", señala la colaboradora Alba Sánchez. Además, aclara que, aunque no es la única sorpresa del menú, sí se trata del "colofón final" de una experiencia gastronómica cuyo precio ronda los "250 euros por persona".

"Supongo que habrá una toalla para limpiarte luego, ¿no?", bromea Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas resta exclusividad a la propuesta: "Esto lo puedes hacer en casa y no pagas tanto".

