Experto en alimentación

Pablo Ojeda explica en La Roca la diferencia entre alimento procesado y ultraprocesado

En cuanto a qué deberíamos fijarnos o qué ingrediente nos haría sospechar de un peor alimento, el experto sostiene que "si tiene menos de cinco ingredientes, ya puede ser una buena señal".

Pablo Ojeda, experto en nutrición, ha explicado en La Roca la diferencia entre alimento procesado y ultra procesado. "Un procesado es un alimento que ha tenido algún tipo de tratamiento. Tú coges un bote de lentejas que ya están cocidas y eso es un procesado", dice.

Asimismo, indica que la palabra "procesada" como tal "no significa mala", simplemente que está procesado. Sin embargo, "ultraprocesado significa que la materia prima, la matriz, es otra cosa completamente diferente". "Tengo harina y me sale una galleta, eso es un ultraprocesado porque tiene mucha elaboración", añade.

En cuanto a qué deberíamos fijarnos o qué ingrediente nos haría sospechar de un peor alimento, Ojeda sostiene que "si tiene menos de cinco ingredientes, ya puede ser una buena señal", así como "leer la etiqueta y entender lo que lees".

"La tortilla de patatas lo pondría en el top 1 de los productos preparados. Otro que me gusta mucho es el pollo, es un buen producto", añade.

