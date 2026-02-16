Ahora

Así son los bares para corazones rotos donde se grita al despecho: "Es una noche terapéutica"

Hay quien prefiere superar una ruptura a grito pelado, entonando himnos imprescindibles como 'Rata de dos patas', de Paquita la del Barrio: así son los 'bares de despecho' de México.

Si tu pareja te ha dejado y quieres llorar y gritar tu rabia a los cuatro vientos, existe una propuesta que convierte el desamor en espectáculo colectivo: los bares del despecho. El único inconveniente es que el billete no sale barato porque, por ahora, solo los encontramos en México.

Se trata de locales que, especialmente el 14 de febrero, se llenan de corazones rotos dispuestos a desquitarse a base de temazo tras temazo. "Las canciones de desamor son populares en todo el mundo, pero en especial en países latinoamericanos como Colombia y México, donde se cantan en rancheras o corridos", señala Alba Sánchez.

Según cuenta, en San Valentín "sobre todo acuden mujeres". Y hay un detalle fundamental que marca la diferencia con cualquier karaoke de barrio: aquí no vale cantar bajito, hay que gritar las canciones de desamor.

Entre los himnos imprescindibles no podía faltar 'Rata de dos patas', de Paquita la del Barrio. Para Alba Gutiérrez es "una noche terapéutica" y aplaude la iniciativa.

