Alfonso Arús aplaude el regalo de San Valentín de un espectador de Aruser@s: "Bien jugado"

En pleno ambiente de San Valentín, Aruser@s ha preguntado a sus espectadores por los regalos más ingeniosos que han hecho a sus parejas y uno de ellos se ha llevado el aplauso de todos en el plató.

Alfonso Arús sobre el regalo de San Valentín de un espectador de Aruser@s: "Bien jugado"

En Aruser@s se preparan para San Valentín y, para inspirarse, preguntan a los internautas sobre sus mejores ideas para sorprender a sus parejas. "Y así, como mínimo, hacemos cosas diferentes", señala Angie Cárdenas con una sonrisa cómplice.

"Yo le regalé a mi pareja una perla cultivada. Es una lata con una almendra dentro; la rompes y aparece la perla auténtica. Además, viene con un collar para que la pongas dentro", desvela Francisco, uno de los espectadores del programa.

La propuesta ha sido aplaudida por los tertulianos en el plató. "Bien jugado", ríe Alfonso Arús, dejando claro que, a veces, la creatividad también se premia.

