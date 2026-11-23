Aruser@s recupera los mejores momentos de la gala de Los40 Music Awards con las actuaciones de Lola Índigo, Ana Mena y Guitarricadelafuente.

La música de nuestro país ha estado de celebración con una nueva edición de Los40 Music Awards. En ella, Rosalía volvió a consagrarse como una de las artistas más premiadas y queridas de España en una gala que contó con actuaciones de infarto, como la de Ana Mena y Lola Índigo, tal y como destaca Tatiana Arús en Aruser@s.

Al ritmo de 'Pa ti toa', el dúo supo aumentar la temperatura del escenario, como vemos en el vídeo sobre estas líneas. "Además, se habían llevado el premio a la Mejor Colaboración con este tema", explica la colaboradora del programa de laSexta.

Carlos Vives viajó al pasado para interpretar una de sus canciones más míticas, 'La bicicleta'; y Guitarricadelafuente rendía homenaje a 'La bola negra' "crucificándose e interpretando 'La nieve'".

"Esta puesta en escena ha suscitado bastante debate en redes sociales. Es algo arriesgada, pero impactante, que imagino que es lo que se pretendía", comenta la tertuliana.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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