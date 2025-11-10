El vídeo de Rosalía cantando 'Reliquia' en directo en LOS40 Music Awards

Rosalía ha cantando por primera vez en directo 'Reliquia', uno de sus temas de su nuevo disco, 'Lux'. "Estoy muy contenta de estar aquí y de venir a cantar", ha dicho en los Premios 40 Principales.

Rosalía ha acaparado todas las miradas en la gala de los Premios 40 Principales, donde acudió con un sorprendente look compuesto por unas llamativas gafas negras y una falda negra larga. "Estoy muy contenta de estar aquí y de venir a cantar", ha asegurado la artista, que ha explicado que le ha sorprendido mucho que "la gente lo haya recibido con tantas ganas". Y es que Rosalía ha conquistado las listas musicales: 12 canciones de 'Lux' se han colado en el top 50 mundial en solo 24 horas.

Desde el plató de Aruser@s, Alba Sánchez explica que 'Lux' "es un disco complicado" porque "no es comercial para nada". Además, la colaboradora del programa destaca que "hay que escucharlo con un estado de ánimo especial porque es entre triste y lento". Una opinión que comparta Alba Gutiérrez, que destaca que aunque "es diferente a Motomami" a ella le "gusta". Por su parte, Tatiana Arús explica que ella lo escucha mientras conduce: "Tiene tintes melancólicos, yo me lo pongo en el coche y, a veces, me genera bajón". Por otro lado, Hans Arús sorprende al confesar que no lo ha escuchado porque le da "pereza".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo un fragmento de la actuación de Rosalía cantando por primera vez en directo 'Reliquia', uno de los temas más conocidos del último disco.

