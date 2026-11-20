"He hecho muchos photocall y entrevistas en mi vida y da la sensación de que es más fácil hablar con Javier Bardem que con las influencers", afirma rotunda María Patiño.

María Patiño ha lanzado un 'dardo' a los influencers. "Es un mundo que desconozco porque no estoy dentro, pero cuento generas contenido tienes que tener un feedback", asegura la presentadora de 'El sótano', que destaca que ha cubierto "muchos photocall y entrevistas" en su vida y "da la sensación de que es más fácil hablar con Javier Bardem que con las influencers".

Una opinión que comparta Alfonso Arús, que destaca que "tiene razón": "Algunas influencers y algunos influencers que hoy ya son prácticamente inalcanzables y hayq eu pedir, prácticamente, audiencia".

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