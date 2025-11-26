Leo Harlem, a los que mienten en el currículum: "¿Actor en Cuatro? Saliste borracho en Callejeros".

"Hay gente que ha mentido tanto que le han dado el premio Planeta", asegura el humorista Leo Harlem, que expone varios ejemplos de "mentiras piadosas" vistas en redes.

El humorista carga en su último show 'Leo Talks' con la gente que "actualiza" el currículum de una forma peculiar: con mentiras. "Hay gente que ha mentido tanto que le han dado el premio Planeta", bromea Leo Harlem, quien expone varios casos.

"Poner en experiencia laboral 'supervisión de equipos de trabajo en su desarrollo, con varias personas a su cargo' significa que 'cuidó de sus sobrinos una noche'", ríe el cómico, que sigue sumando ejemplos a la lista: "Si pone 'actor en serie para Cuatro', realmente quiere decir 'salió borracho en Callejeros'".

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con las "mentiras piadosas" que algunos añaden en el CV. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver parte del monólogo y el debate que se ha creado entre los colaboradores.

