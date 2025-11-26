Alfonso Arús, del cruce de 'zascas' entre Kiko Matamoros y Marta Riesco: "No estamos tan lejos de verlo en el Congreso"

"Imagínate en el Congreso una discusión así entre Feijóo y Sánchez por una ley", afirma Sebas Maspons en el plató tras ver este vídeo de Kiko Matamoros y Marta Riesco discutiendo por una ley orgánica.

Alfonso Arús enseña en este vídeo "el cruce de zascas de Kiko Matamoros y Marta Riesco por una ley orgánica". El colaborador de televisión lee una ley orgánica de diciembre de 2024 cuando la colaboradora le interrumpe: "Pero si estamos en noviembre".

"'¡De diciembre de hace un año!", explica Matamoros a Riesco, que insiste: "¡Pero que estamos en noviembre!, ¡qué tendrá que ver noviembre con diciembre!". "Porque es la última publicación", explica Matamoros a su compañera del programa 'No somos nadie', pero Riesco, insiste de nuevo: "¿Pero el año pasado cayó en otro mes?".

"¡Que es una ley orgánica!, ¡que es la fecha en la que se publica, coño!", exclama ya enfadado Kiko Matamoros mientras María Patiño, la presentadora, intenta poner orden en plató. Tras ver el vídeo, María Moya explica que tiene razón Matamoros porque habla de la publicación de la ley. "Imagínate en el Congreso una discusión así entre Feijóo y Sánchez por una ley", afirma Sebas Maspons en el plató, donde Alfonso Arús contesta tajante: "No estamos tan lejos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.