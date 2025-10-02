Destaca ser "delegada de clase" como experiencia laboral: el CV que ha enternecido las redes y a los Aruser@s

a sus seguidores, tras haber recibido un CV donde la joven ha destacado haber sido "delegada de clase".

"¿Vale más la pena no poner nada o rellenar el apartado con algo?", pregunta la tiktoker

"¿Vale más la pena no poner nada o rellenar el apartado con algo?", pregunta la tiktoker '@b_bydidi' a sus seguidores, tras haber recibido un CV donde la joven ha destacado haber sido "delegada de clase".

"¿Qué hay que poner en el currículum? ¿Tenemos que rellenarlo como sea pese a que no tengamos trabajos importantes?", lanza Alfonso Arús al resto de colaboradores, antes de presentar el viral sobre estas líneas.

Una trabajadora que está seleccionando a gente para comenzar una nueva etapa como recepcionista en su empresa ha mostrado uno de los CVs que le ha llegado. La joven ha anotado en experiencia que ha sido "delegada de clase". "Coordinación entre alumnado y profesorado, organización de actividades y comunicación de información de forma clara y responsable", anota.

"Me ha parecido supertierno", comenta la mujer, '@b_bydidi' en TikTok. "Entiendo que es una persona que no tiene experiencia laboral y es que poca gente la tiene hasta que alguien te da la oportunidad", señala.

"¿Vale más la pena no poner nada directamente o rellenar el apartado con algo?", pregunta la tiktoker a sus seguidores. Una reflexión que recogen desde el plató de Aruser@s.

"Si ha servido para robarle el corazón a una persona, merece ponerlo", opina Alfonso Arús, tras ver cómo se ha enternecido la mujer. "Quizás no como experiencia, pero sí como habilidades", señala Rocío Cano, destacando que "ser delegado" demuestra tener un "liderazgo" o tener "interés por el bien colectivo".

"Hay algo que mucha gente olvida, que es que el CV tiene que tener algo que te destaque del resto, ¡y en este caso lo ha conseguido!", concluye Marc Redondo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.