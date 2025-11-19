Leo Harlem destapa las mentiras de los tíos en Tinder: "Físicamente destruido, emocionalmente peor. Me vale cualquiera"

En su show Leo Talks, Leo Harlem bromea sobre los perfiles ideales de las apps de citas y asegura que "un tío medio miente más en Tinder que el pequeño Nicolás en su currículum".

"Un tío medio miente más en Tinder que el pequeño Nicolás en su currículum", ríe Leo Harlem, en su show Leo Talks, que comenta las "inventadas" que se pega la gente en las apps de citas.

Según cuenta, "hay tíos a porrón" que se describen así: "Hombre romántico, sensible, culto, amante de los gatos y de los paseos al atardecer. ¿Mi cita perfecta? Una copa de vino y una conversación enriquecedora".

"Os lo traduzco; hombre triste que lleva a dos velas cinco años, que tiene la cebolleta en barbecho. Físicamente destruido, emocionalmente, peor. Listo para una de torreznos y lo que surja. Me vale cualquiera", bromea Harlem.

Desde el plató de Aruser@s, dan la razón al humorista. "Ni hay conversación, ni atardecer, ni gato", ríe Alfonso Arús. Puedes ver el divertido monólogo en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.