El 'zasca' de Leo Harlem al Servicio Público de Empleo Estatal: "SEPE o 'sepa' que aquí no encontrará trabajo en la vida"

Leo Harlem no se muerde la lengua y lanza una crítica directa al funcionamiento del SEPE. En Aruser@s aplauden la reflexión del cómico sobre las dificultades para encontrar trabajo a través del Servicio Público de Empleo Estatal.

Leo Harlem tira de ironía en uno de sus monólogos de su show 'Leo Talks' para hablar sobre buscar empleo. El humorista no deja títere con cabeza y hace una alusión directa al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

"Si no encontráis pareja ni trabajo en LinkedIn, siempre os queda el SEPE...", arranca Harlem, antes de soltar su ya viral zasca: "pero no os ilusionéis, para ser más fieles a la realidad, tendrían que llamarlo SEPA: sepa que aquí no va a encontrar trabajo en la vida".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores se suman al comentario entre aplausos. "Entre que funciona mal, que para coger cita parece que tienes que sobornar a alguien, y que no te llaman ni cuando estás apuntado al paro...¡de verdad!", exclama María Moya, entre indignación y risa.

