Leo Harlem, a la era del carrete: "Te daban las fotos en Nochebuena y ya se había muerto medio grupo"

El humorista Leo Harlem reivindica en su show 'Leo Talks' el valor que tenían antes las fotos, recordando la nostalgia fotográfica: "Hacías la foto en julio, te las daban en diciembre y ya se habían muerto tres tíos y dos abuelos".

Para el humorista Leo Harlem, las fotos "de antes" tenían más valor. El cómico recuerda en su show 'Leo Talks' la era del carrete, donde las fotos "requerían un proceso más largo", en comparación con la inmediatez de los móviles de hoy en día.

"Tenías que gastar el carrete entero, volver a casa, llevarlo a revelar... Hacías una foto de toda la familia en julio en Gandía y cuando, por fin, te la daban en Nochebuena, se habían muerto tres tíos y dos abuelos", bromea Harlem.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradoers debaten sobre la nostalgia fotográfica. Alfonso Arús recuerda cómo en ocasiones "dejaba olvidado el carrete" y revelaba aquellas fotos perdidas al cabo de meses.

"Cuando ya habías cambiado de fisonomía, peinado, había muerto alguien...", señala entre risas, lanzando una 'pullita' a Tatiana Arús: "Antes nos ahorrábamos todos tus posados y las repeticiones".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.