La graciosa 'pullita' de Alfonso Arús a Tatiana sobre educar a mascotas: "Tienes peces, no perros"

Alfonso Arús presenta en la sección 'Top expertos' de Aruser@s lo que ha desvelado un entrenador de perros: "Hablar a tu mascota como si fuera un bebé para educarla es un error que comete demasiada gente".

En el plató, los colaboradores discuten sobre los dueños que hablan en un tono de voz infantilizado y afectuoso a sus mascotas. "Tenemos que hablarles como adultos", zanja el presentador del programa, a lo que Tatiana Arús responde: "La gente que hace eso es para que el perro entienda que está a buenas, y cuando habla con más contundencia es para advertir que estás enfadado".

Una reflexión de la tertuliana a la que Alfonso Arús no ha podido evitar lanzar una 'pullita' provocando las carcajdas del resto de compañeros: "No tienes perros, tienes peces". "¡Me entienden! Os prometo que cuando llego el pez empieza a saltar", le contesta Tatiana. "Yo tenía un conejo y le habla con autoridad y respeto", confiesa Rocio Cano.

